بكري يكشف تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية حول قانون التصالح

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت جلسة اليوم، بخصوص قانون التصالح بحضور مندوبين من الوزارات المعنية.وتابع خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أنه توقف أمام كلمات قالها النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع، وحديثه عن مجلس النواب، ورئيسه علي عبد العال، الذي وقف مع الدولة المصرية كثيرا ولم يحصل على حقه كما ينبغي.وأضاف أنه غدًا سيعلن عن أخبار جيدة فيما يخص قانون التصالح وتطبيقه بالطريقة الصحيحة بما يضمن حق الدولة وراحة المواطن.