تونس تشهد أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ مارس

شهدت تونس أكبر حصيلة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ مارس الماضي.وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل 67 إصابة جديدة من بينها 63 إصابة محلية وأربع إصابات وافدة من الخارج، وذلك لأول مرة منذ 25 مارس الذي أعلن فيه عن تسجيل 59 إصابة في يوم واحد.وأصبح العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ مارس 1847 إصابة من بينها 1302 حالة شفاء و53 حالة وفاة.وبعد فترة انحسار للفيروس إلى مستوى صفر إصابات، عاود الوباء بالظهور في عدة ولايات عقب فترة الإغلاق ومنذ إعادة فتح الحدود في 27 يونيو الماضي.واليوم أصدرت ولاية قابس جنوب البلاد قرارا بغلق المساجد في مدينتين بالجهة وإغلاق المساجد الأسبوعية في كامل الولاية بسبب تصاعد عدد الاصابات.وكانت الحكومة التونسية أصدرت قرارا قبل يومين يقضي بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية في المصحات والمستشفيات والفضاءات التجارية الكبرى ومحطة القطارات بالعاصمة وميناء حلق الوادي، للحد من تفشي الفيروس.وعلى الرغم من عودة الاصابات فإن الحكومة استبعدت تطبيق إجراءات الغلق مرة أخرى.وقال وزير السياحة محمد علي التومي إن وضع تونس يعتبر جيدا مقارنة بوضع الوباء في عدة دول في العالم.واستقبلت تونس أكثر من 70 سائح من الخارج منذ إعادة فتح الحدود عبر رحلات غير منتظمة من دول أوروبية.