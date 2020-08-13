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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يعتزم الاستعانة بشركات أجنبية لمراقبة انتخابات البرلمان

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:19 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
وكالات
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صرح رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بأنه على الحكومة العراقية البحث عن شركات تراقب عملية الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة تكون رصينة ومشهودا لها بالنزاهة، وأن الشركات التي تم التشكيك بها في الدورة الماضية يجب تفاديها.

وقال الكاظمي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي للحكومة العراقية، اليوم، بعد اجتماع جمعه بأعضاء مفوضية الانتخابات وحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، إنه "تم الاتفاق مع رئيسَي الجمهورية والبرلمان على التصويت على قانون الانتخابات في أول جلسة مقبلة، وإحالته إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه".

وأضاف: "نعمل على إيجاد حلّ قريب لملء فراغات المحكمة الاتحادية، لتكون مهيأة لقضية توفر شروط عمل مفوضية الانتخابات، علينا أن نستعد للانتخابات وكأنها ستجرى غدا، كي نكون ملتزمين بوعدنا الذي قطعناه، فالانتخابات مطلب شعبي ومطلب المرجعية الرشيدة، وكذلك مطلب القوى السياسية".

وأكد: "نحتاج إلى تعاون مع الأمم المتحدة للإشراف على عملية الانتخابات المقبلة لتكون ذا مصداقية، ويجب ألا تتكرر نفس الأخطاء السابقة في الانتخابات المقبلة، ويجب أن نعطي للمواطن الثقة بها".

وقال رئيس الوزراء العراقي: "وجّهنا الوزراء بالإجابة على أي كتاب يصدر عن مفوضية الانتخابات خلال 72 ساعة، في أقصى الحدود، ويجب أن يكون هنالك حزم في هذا الأمر، لتذليل العقبات أمام مفوضية الانتخابات".

وأضاف: "أن العراق يستعيد عافيته عن طريق إجراء الانتخابات والمجيء بحكومة تنهض بمتطلبات الناس واحتياجاتهم، وهذه مسئولية تأريخية، وأن الانتخابات المقبلة انتخابات مفصلية في بناء العراق، لأنها مطلب الشعب".

وأكد الكاظمي أن: "الانتخابات ستُجرى بموعدها في السادس من يونيو العام المقبل، لأنها مطلب شعبي للمواطنين، ويجب أن نعمل سويا لدعم هذه الانتخابات للنهوض بالبلد، والخروج بمرحلة جديدة من تأريخ العراق".

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