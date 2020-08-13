«بكري» يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات جنوب السودان

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الزيارة التي قام بها الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى جنوب السودان كانت زيارة فى غاية الأهمية، حيث تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وأسس تطويرها، وكذلك حال القضايا الراهنة وتأثيرها على الأمن الإقليمي.وتابع، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن المخابرات العامة كانت قد لعبت، في وقت سابق، دورًا مهمًا إلى جانب جنوب السودان الشقيق في المساعدة على إتمام الاتفاق الذي جرى بين حكومة جنوب السودان والمعارضة بهدف إنهاء النزاع، حيث تمت بموجب هذا الاتفاق تسمية رياك مشار نائبًا أول للرئيس، وقد رحبت بهذا الاتفاق، وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن أمل مصر في أن تكون هذه الخطوة دافعا لجهود تنفيذ كافة بنود اتفاق السلام، بما يحقق السلام الدائم والشامل فى جنوب السودان.وأضاف أنه وفى إطار ذلك في الرابع من شهر مارس الماضى، استقبل الرئيس السيسي، جيمس وانى، نائب رئيس جنوب السودان، بحضور الوزير عباس كامل، حيث صرح السفير بسام راضى، بأن الرئيس السيسي، رحب بالخطوة المهمة التي حققتها مؤخرًا الأطراف في جنوب السودان بإعلان الرئيس سيلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار اعتزامهما البدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذا لمقررات اتفاق السلام.وأشار إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة للوزير عباس كامل، التقى مطولًا مع الرئيس سيلفا كير، حيث أبلغه رسالة من الرئيس السيسي، والتي أعرب خلالها عن دعم مصر الكامل جنوب السودان في سبل تحقيق الأمن والاستقرار، وأيضا التقى النائب الأول رياك مشار، حيث تناول اللقاء تهنئة مصر بتنفيذ مخرجات اتفاق السلام وتعيينه نائبًا أول للرئيس ،والتأكيد على دعم مصر شعب جنوب السودان من أجل السلام الدائم والاستقرار فى البلاد.