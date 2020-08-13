«أعمدة بناء الدولة» محور خطبة وزير الأوقاف بصلاة الجمعة غدًا

يؤدي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة غدًا بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة تحت عنوان: (أعمدة بناء الدولة).وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، إن صلاة الجمعة غدًا ستؤدى بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية.نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.