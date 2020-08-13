هشام توفيق: العودة لمراحل ما قبل الصناعة لتطوير ملف الغزل والنسيج
الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:11 م
سناء إسماعيلطباعة
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه من أجل تطوير ملف الغزل والنسيج كان يجب العودة لمراحل ما قبل الصناعة، ومتابعة سلسلة الإمدادات كاملة، بداية من زراعة القطن إلى التجارة فيه مرورا بالغزل والنسيج والصباغة وانتهاءً بالملابس الجاهزة والمنسوجات.
وأضاف توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه بقدر اهتمامنا بالصناعة كان يجب الاهتمام أيضا بمراحل ما قبلها، وبالتالي تم تكوين لجنة مختصة بشئون القطن والصناعة لهذا السبب.
وتابع أن اللجنة مكونة من وزراء الزراعة والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال، وانبثق منها لجنة هدفها عمل نظام جديد لتداول الأقطان من المزارع إلى مراكز التصنيع.
وأضاف توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه بقدر اهتمامنا بالصناعة كان يجب الاهتمام أيضا بمراحل ما قبلها، وبالتالي تم تكوين لجنة مختصة بشئون القطن والصناعة لهذا السبب.
وتابع أن اللجنة مكونة من وزراء الزراعة والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال، وانبثق منها لجنة هدفها عمل نظام جديد لتداول الأقطان من المزارع إلى مراكز التصنيع.