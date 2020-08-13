هشام توفيق: العودة لمراحل ما قبل الصناعة لتطوير ملف الغزل والنسيج

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه من أجل تطوير ملف الغزل والنسيج كان يجب العودة لمراحل ما قبل الصناعة، ومتابعة سلسلة الإمدادات كاملة، بداية من زراعة القطن إلى التجارة فيه مرورا بالغزل والنسيج والصباغة وانتهاءً بالملابس الجاهزة والمنسوجات.وأضاف توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه بقدر اهتمامنا بالصناعة كان يجب الاهتمام أيضا بمراحل ما قبلها، وبالتالي تم تكوين لجنة مختصة بشئون القطن والصناعة لهذا السبب.وتابع أن اللجنة مكونة من وزراء الزراعة والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال، وانبثق منها لجنة هدفها عمل نظام جديد لتداول الأقطان من المزارع إلى مراكز التصنيع.