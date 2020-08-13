«مستثمري العاشر»: المصانع رفعت طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية

أكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أهمية دور الحكومة في الحفاظ على الاقتصاد المحلي من تأثره بالآثار السلبية الناتجة عن وباء كورونا، وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة حيث قام البنك المركزي بتقديم المبادرات لمساعدتهم.وأضاف رضا لـ"الدستور"، أن القطاع الخاص مساند لكل الإجراءات التي تقوم باتخاذها الحكومة، وعمل القطاع الخاص على الحفاظ على العمال، ودفع رواتبهم كاملة أثناء أزمة فيروس كورونا.وأشار الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى أن المصانع بدأت في زيادة طاقتها الإنتاجية خلال الأيام الجارية بسبب مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، بعد ما شهدت المصانع حالة من الركود خلال الأشهر الماضية.