30 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية مساء اليوم الخميس تسجيل وفاتين و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 55، بينما ارتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1432.وأوضحت الوزارة أن 23 من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في دمشق و7 في السويداء.وكانت الوزارة أعلنت صباح اليوم تسجيل 75 إصابة بكورونا، وهي أعلى حصيلة يومية تسجل في البلاد.كما أعلنت شفاء 10 حالات ليرتفع عدد المتعافين إلى 295.