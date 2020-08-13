تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى قياسي جديد، بعد تصريحات وزير المالية التركي بيرات البيرق، عن أن تأثير انهيار العملة التركية على التضخم قد يكون محدودا.كان البيرق قال في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن" التركية أمس الأربعاء، إن الاقتصاد التركي سيسجل انكماشا يتراوح بين 1 و2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.وأضاف البيرق، إن سعر الصرف يتراجع ويرتفع "المهم ليس سعر الصرف وإنما القدرة التنافسية".وتراجعت الليرة أمام الدولار اليوم إلى مستوى قياسي جديد قدره 3577ر7 ليرة لكل دولار، مقابل 3254ر7 ليرة أمس.