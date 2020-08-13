عمرو أديب: محمد بن زايد سيتعرض لنفس الهجوم الذي تعرض له السادات

علق الإعلامي عمرو أديب، على اتفاقية الإمارات أمريكا وإسرائيل، والتي تمت اليوم الخميس مؤكدًا أن محمد بن زايد أنقذ قطعة أرض عربية قبل أن يتم ضمها.وأضاف في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "توتير": "الإمارات دولة تعمل في النور ولا تحتاج إلى الرضا الأمريكي أو الإسرائيلى كل ما تريده عوده الأراضي العربية".وتابع: "سيتعرض محمد بن زايد لنفس الهجوم الذي تعرض له السادات ولكن في النهاية سيعرف الناس ماذا فعل هذا الرجل للقضية الفلسطينية".واتفق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى اتصال هاتفى جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بحسب ما جاء من وكالة الأنباء الإماراتية "وام."