السيطرة على حريق بمدارس الهدى والنور في المنصورة (صور)

شب حريق هائل بمجمع مدارس الهدى والنور في مدينة المنصورة نتيجة بعض تراكمات الأثاث بالدور الأخير.وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم أول المنصورة، بنشوب حريق بالدور الأخير بمجمع مدارس الهدى والنور، ولم يسفر عن خسائر فى الأرواح.وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء تحت قيادة العميد أحمد عوض مدير إطفاء الدقهلية، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المناطق المجاورة، وجار تحرير محضر بالواقعة ومعرفة سبب الحريق.