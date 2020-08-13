عبدالرحيم طايع يكتب: لبنان العربى لا الفرنسى



كان انفجار بيروت مروعًا بلا شك، دويُّه الإعلامى كان كأصداء دويِّه فى مرفأ بيروت حيث وقع فى الأيام الماضية، وقد نجمت عنه خسائر بشرية مفجعة «بين قتلى وجرحى ومفقودين»، بالإضافة إلى خسائر مالية فادحة.

اختلفت تفسيرات محللى الأحداث حوله، فمن قائل إنه انفجار تسببت فيه مادة «نترات الأمونيوم» المخزنة فى الميناء «٢٧٥٠ طنًا من المادة الخطرة كانت هناك، وقيل إنها لم تكن مخزنة بطريقة آمنة، ومعروف عن هذه المادة أنها إذا امتزجت بزيوت الوقود أدَّت إلى حدوث انفجارات»، ومن قائل إنه تفجير وليس انفجارًا، «أى تدمير متعمَّد جرى بفعل فاعل وليس دمارًا عفويًا بلا إصرار ولا ترصُّد ولا أيدٍ مخرِّبة» وطبعًا حدث خلاف على الفاعل، من يكون؟ فذكرت طائفة إسرائيل وأخرى حزب الله وثالثة إرهابيين، لم تحدد هوياتهم، مكتفية بوصفهم هكذا، لكن لم تعلن جهة من الجهات مسئوليتها عن الحادث الضخم.. الحادث الذى أعاد لبنان الغالى إلى المربع الصفرى، وهو الذى يجاهد للخروج من مآزقه وأزماته، فلديه مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية متفاقمة.. ومنذ شهور كانت الساحات اللبنانية ممتلئة بالمواطنين الغاضبين، الذين غادروا بيوتهم إلى الأفضية الخارجية، ينادون بالتغيير ويطالبون بالحقوق، وهو ما اعتبره كثيرون فى حينه ثورة حقيقية فى لبنان، على غرار الثورات العربية القريبة السابقة، واعتبره آخرون مغايرون اضطرابًا كبيرًا، يعلم الله من وراءه وما وراءه!

بادر الرئيس الفرنسى «ماكرون» بزيارة لبنان عقب الحادث الفظيع، وتجول فى شوارع بيروت المعطلة الحزينة، الزيارة للأمانة كانت سريعة ومريبة، بدا الرئيس الفرنسى فيها واثقًا تمامًا من نفسه ومما جاء به. أعلن، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر السفير الفرنسى فى بيروت، عن مؤتمر دولى لدعم لبنان بعد واقعة المرفأ الكارثية، هدفه الحصول على تمويلات دولية من الجميع من أجل استمرار الحياة فى لبنان.. وتحدث مع الطبقة الحاكمة اللبنانية، بنبرة حاسمة، مطالبًا إياها بإجراء الإصلاحات الضرورية وبإعادة تأسيس ميثاق جديد، مشيرًا إلى عودته فى سبتمبر لتقييم الأوضاع.

أعداد غفيرة من اللبنانيين كانت استقبلته استقبالًا حافلًا عجيبًا كأن الحلول بقبضته، هو الذى لديه معضلات شتى فى بلده لا يدرى كيف يحلها، ومن توابع زيارته المقلقة أن عشرات الألوف من اللبنانيين وقَّعوا عريضة تطالب بوضع لبنان تحت الانتداب الفرنسى للسنوات العشر المقبلة.. إلى هذه الدرجة ساءت أحوال لبنان وغاب تقدير جماعات من أهلها حتى إنهم أضحوا ينادون برجوع الاحتلال.. وهو ما وصفه ملايين المتابعين النبهاء، من اللبنانيين والعرب، بالطعنة الجديدة القاتلة فى ظهر بيروت الجريحة بالأساس.

معلوم تاريخيًا أن لبنان نال استقلاله عن فرنسا فى ٢٢ نوفمبر من عام ١٩٤٣، بعد أن سلَّمت فرنسا بأن تمنحه استقلاله التام.. كان الآباء اللبنانيون قد كافحوا كفاحًا مريرًا من أجل نيل استقلال وطنهم ونالوه، وتم الاعترف به فى ١ يناير من عام ١٩٤٤، واكتمل بانسحاب القوات الفرنسية من لبنان كليًا فى ٣١ ديسمبر من عام ١٩٤٦.. كافحوا طويلًا طويلًا، والآن يأتى الأبناء والحفدة ليهدروا النضال الأصيل بشطحة شديدة الغرابة!

عاد الناس لهياجهم الغاضب حاليًا، وتعقدت الأمور أكثر، والخوف كل الخوف أن يدخل لبنان فى دوامة من الكراهية والعنف والتخريب، يصعب الخلاص منها، وأن يؤول إلى الغرباء حقًا ويتمزَّق ويضيع.

إننا نَحنُّ إلى لبنان العربى لا الفرنسى.. لبنان المستقل عن الطامع الخارجى والطامح الداخلى.. لبنان الذى لا طائفية فيه ولا نزاعات عرقية ولا حسابات بائسة من أى نوع.. لبنان القوى ذو الجيش الواحد الذى ليست فيه ميليشيات مسلحة خطرة تتمتع بحصانة حمايته المزعومة من الخصوم اللصيقين به.. لبنان الغنى فلا يمد يده إلى أحد.. لبنان الحر الذى لا يغيب عن أفنانه طائر صدَّاح ولا يتوارى فى سجونه إنسان برىء.. لبنان الناشر العبقرى للثقافة كما كان.

ليت الذين وقَّعوا العريضة المشئومة يتراجعون بأسبابهم مهما تكن، ليتهم يفيقون قبل فوات الأوان، ليتهم لا يكونون جزءًا من مخطط عالمى حقير يريد سلب عِزَّتنا ونهب ثرواتنا كيانًا وراء آخر، وليت فيروز العزيزة تعود للغناء فى الشمس، ومن حولها اللبنانيون كلهم والعرب كلهم، ليتها تغنى للأمل والأمان بصوتها الذى يحملهما معًا: «من قلبى سلام لبيروت».

