السيسي يهنئ ولي عهد أبوظبي بـ«خطوة السلام التاريخية»

أجرى الرئيس عبدلفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، أعرب خلاله عن التهنئة لخطوة السلام التاريخية التي قامت بها دولة الإمارات، والتي من شأنها أن تدفع جهود عملية السلام وتفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا سيادته بما تم بموجب الاتفاق من إيقاف قرار إسرائيل بضم للأراضي الفلسطينية.من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص امتنان دولة الإمارات حكومة وشعباً لهذه اللفتة من السيد الرئيس وللدعم المصري المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولجهودها واسهاماتها التاريخية الرائدة في احلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.