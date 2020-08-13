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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: فتح فصل للمشغولات الصوفية بمنطقة القصر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:17 م
اللواء خالد شعيب،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
ياسمين شعيب
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وافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على فتح فصل للمشغولات الصوفية والبدوية اليدوية للفتيات ملحق بوحدة التدريب على المشغولات الصوفية البدوية واليدوية بمركز التنمية المستدامة بمنطقة القصر بمطروح، لتدريب طالبات المدارس الصناعية.

وأشار محافظ مطروح، إلى أهمية فتح هذا الفصل نظرا لما تتميز به المحافظة بأفضل أنواع الأصواف فى العالم، هو صوف أغنام البرقى، مع العمل على إحياء تلك الصناعات البيئية اليدوية المميزة للمحافظة والحفاظ عليها من الاندثار، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وأوضح الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم إبرام بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز التنمية المستدامة لتحقيق أقصى استفادة لأبناء المحافظة من الإمكانيات المتوافرة بالمركز البحثي من معدات وآلات حديثة وكوادر تدريبية متميزة.

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