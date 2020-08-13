الأنبا بيشوى يكتب: لا نغالى فى وصف «أم النور»



يقول بعض الذين يهاجمون التشفع بالسيدة العذراء إننا نغالى فى مدح العذراء لدرجة قريبة من العبادة، وهم فى ذلك يستشهدون ببعض الكتب لمؤلفين مشهورين من كنيستنا من ذوى التعاليم الغريبة.. ويضيفون أننا ننسب لها ألقابًا وأوصافًا وأفعالًا تخص الله لدرجة «يشمئز لها الذوق اللاهوتى السليم»، هذا بحسب تعبير أحد هؤلاء الكُتّاب، ويستشهد بها بعض المهاجمين للأرثوذكسية. كمثال لذلك قولنا للعذراء مريم فى قطع صلاة الغروب: «لأبواب الجحيم اغلقى» وفى قطع صلاة الستار: «إذ وضعنا الثقة فيك لا نخزى بل نَخلُص».

«لأبواب الجحيم اغلقى» هذه العبارة وردت فى القطعة الثالثة من قطع صلاة الغروب التى تخاطب السيدة العذراء والعبارة من بدايتها تقول:

«عند مفارقة نفسى من جسدى احضرى عندى، ولمؤامرة الأعداء اهزمى، ولأبواب الجحيم اغلقى، لئلا يبتلعوا نفسى يا عروس بلا عيب للخَتْن الحقيقى».

سل الكثير من الأسر التقية المتدينة ستجد أن كثيرين ممن كانوا يصلون صلاة نصف الليل على ضوء الشموع شاهدوا السيدة العذراء مريم فى وقت انتقالهم، ومن أمثلة هؤلاء الشهيد سيدهم بشاى.

فى مخطوطة سيرة الشهيد سيدهم بشاى كتب أنه قال لمن حوله: «هاتوا لها كرسى تقعد عليه، أهى جاية ولابسة أبيض، هاتوا كرسى للست». وقد كانوا فى ذلك الوقت يصبون الزفت المغلى على رأسه. لقد رأى السيدة العذراء أثناء تعذيبه قبل استشهاده، وكان يقول: «هاتولها كرسى تقعد عليه».

وبالنسبة لحضور العذراء عند مفارقة نفس أى إنسان قديس هى تأتى كأم حنونة لمن يصلى هذه الطلبة يطلب منها أن تأتى ويقول أيضًا: «لمؤامرة الأعداء اهزمى».

يقول الكتاب عن الملاك ميخائيل «وَأَمَّا مِيخَائِيلُ رَئِيسُ الْمَلاَئِكَةِ، فَلَمَّا خَاصَمَ إِبْلِيسَ مُحَاجًّا عَنْ جَسَدِ مُوسَى، لَمْ يَجْسُرْ أَنْ يُورِدَ حُكْمَ افْتِرَاءٍ، بَلْ قَالَ: لِيَنْتَهِرْكَ الرَّبُّ» (يه١: ٩). ما الذى أتى بالملاك ميخائيل عند جسد موسى؟ السبب هو وجود خطة شيطانية لإظهار جسد موسى حتى يعبده شعب إسرائيل فى ذلك الوقت.

هكذا الأمر مع المنتقل من هذا العالم، فإن الشياطين تأتى لعلها تقبض على روحه فيستنجد بالعذراء لكى تقف بجانبه وكأنه يقول: «الحقينى يا عذراء.. تعالى اقفى معايا.. الشياطين ترتعب لما تشوفك موجودة جنبى.. لمؤامرة الأعداء اهزمى..»، وهكذا بوجودك وطردك للشياطين القادمين لمحاربة نفسى بهذا تكونين قد أغلقتى أبواب الجحيم بالنسبة لروحى.

إذًا هذه الصلاة هى طلبة من أجل طلب مساندة العذراء والقديسين والملائكة للإنسان حتى لحظة موته، لكى تبعد عنه ضغوط الشيطان فى هذه اللحظة الحرجة.

حيث ستأتى العذراء بروحها الطاهرة ومعها الملائكة ليحاربوا من أجل تلك النفس التى تصرخ مستغيثة بهم طالبة مساعدتهم.

وفى إيماننا بقوة شفاعة السيدة العذراء «التوسلية وليس الكفارية» نشعر أنها تعيننا بشفاعتها فى حياتنا الروحية فى حروبنا ضد الشياطين، وفى انتباهنا إلى طريق الخلاص الذى صنعه الرب المخلّص.

ألم يصنع السيد المسيح أولى معجزاته فى قانا الجليل بتوسطها «هَذِهِ بِدَايَةُ الآيَاتِ فَعَلَهَا يَسُوعُ فِى قَانَا الْجَلِيلِ وَأَظْهَرَ مَجْدَهُ فَآمَنَ بِهِ تلاَمِيذُهُ» (يو ٢: ١١). لقد آمن التلاميذ بمجد لاهوته بفضل ما طلبته «والدة الإله» القديسة مريم.

أقتبس مثالًا من التكنولوجيا الحديثة: هل من يحاربوننا فى موضوع شفاعة القديسين لا يستخدمون ميكروفونًا فى الوعظ أو فى الصلاة فى اجتماعاتهم؟ طبعًا يستخدمون.. فلماذا لا يخجلون لكونهم يصلون أحيانًا بالميكروفون؟ ألا تضيف شفاعة العذراء مريم والملائكة وصلوات القديسين قوة لصلواتنا؟! لأن الرب يريد أن يكرمهم حسب وعده «إِنِّى أُكْرِمُ الَّذِينَ يُكْرِمُونَنِى» (١صم ٢: ٣٠).

