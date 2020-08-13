أحزان مريم.. كيف تغلبت السيدة العذراء على «سنين الآلام»؟

حولت «اليُتم» إلى دافع لتفريغ طاقة محبة وعطاء على الآخرين

هزمت اتهامات الزنا عبر الإيمان بالله وإنصافه للمظلومين ولو بعد حين

انتصرت على الغربة فى رحلة مصر بـ«الخوف على يسوع»

قبول «فداء البشر» سلاحها فى تجاوز «موت المسيح»

«أسبوع الآلام».. هو المصطلح الأشد قُدسية فى الكنيسة العالمية والمصرية، لتعبيره، وفق المعتقد المسيحى، عن ذكرى صلب السيد المسيح، وما تعرض له من أهوال وتعذيب وجلد قبل أن يتم صلبه.ورغم بشاعة ما قساه السيد المسيح، فإن السيدة العذراء مريم تعرضت للعديد من الآلام، منذ طفولتها المبكرة وحتى بعد رحيلها، الأمر الذى يمكن أن نقول معه إنها عاشت «سنوات آلام»، وهو ما نعرضه فى السطور التالية، مع تحليله نفسيًا، لبيان الأسلحة الروحية التى تسلحت بها لتجاوز كل ما واجهته.يذهب أشرف عبده، السيناريست والمفكر المسيحى، إلى أن الآلام فى سيرة السيدة العذراء بدأت حتى من قبل ولادتها، وتحديدًا مع والديها العجوزين «يواقيم» و«حنة»، اللذين كبرا فى العمر دون الحصول على نسل، ما تسبب لهما فى معاناة كبيرة.سبب هذه المعاناة كان نظرة المجتمع اليهودى للمرأة التى لا تنجب، فهم اعتبروا ذلك «عارًا»، وبمثابة «غضب من الله» على هذه المرأة وعائلتها، لأنه يعنى حرمانها من أن يأتى «المسيا» من نسلها، وهو المنتظر لتخليص اليهود من الرومان.لكن الله أنعم على «يواقيم» و«حنة» بالسيدة العذراء، وعلى الرغم من أن اليهود لم يكن يسعدهم إنجاب الفتيات، تؤكد المراجع أن «يواقيم» كان فى غاية السعادة بابنته، بدليل أنه أهداها لله وخدمة الهيكل وفاءً لنذر قطعة بذلك، حينما بلغت من العمر ٣ سنوات.وتحملت «مريم» مسئولية الخدمة فى الهيكل منذ أن بلغت أعوامها الثلاثة الأولى، وهى مسئولية شاقة بها الكثير من الأعمال المجهدة، مثل إطعام المواشى، وتنظيف الهيكل، والاعتناء بمتعلقات وطلبات خُدام وكهنة الرب، ولتُحرم بذلك أيضًا من اللعب والبقاء فى المنزل مع والديها.ومع بلوغ «مريم» السادسة من العمر فقدت والدها، وبعد ٣ سنوات فقدت والدتها أيضًا، لتصبح وهى فى سن التاسعة من العمر وحيدة، ليس لها إلا الله وأخت أخرى خارج الهيكل تحمل الاسم نفسه.وعن سر تحمل السيدة العذراء كل تلك المشقة، حتى خرجت من الهيكل فى سن الثانية عشرة، قال الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى وأمراض المخ والأعصاب: «الأمر يرجع للجينات الموروثة من الأهل، والتى تتحكم فى مدى استقبال الفرد الصدمات التى يُسببها الحرمان».وأضاف أن الفرد الذى يتعرض لليُتم، سواء بفقدان أحد الوالدين أو كليهما، يُصاب بأزمة تُسمى «الإهمال العاطفى» أو «Emotional neglect»، وبناءً عليه يتجه إلى سيناريو من اثنين.الأول هو أن يعوض اليتيم ذلك «الحرمان العاطفى» بشكل عدوانى، فيصبح شخصًا مؤذيًا وغير محبوب، أما الثانى فيعوضه بتفريغ طاقة محبة وعطاء على الآخرين، وهو ما حدث مع السيدة العذراء، وتجلى بوضوح للعيان فى مواقف كثيرة، وكان بسبب الجينات التى ورثتها من ذويها.ووصفت إيلاريا حنين، الحاصلة على شهادة معهد المشورة الأرثوذكسية، تجاوز السيدة العذراء أزمة اليُتم بنجاح، وتقديمها كل محبة وعطاء للآخرين بسبب هذه الأزمة، بأنها «خبرة».وأضافت: «تحرص الكنيسة على توصيل تلك الخبرة إلى دور الأيتام والملاجئ، حتى يتمكن الأيتام، خاصة الفتيات والمراهقات اللاتى يعانين من أزمات الوحدة وعدم وجود الأهل، وفقدان الأم تحديدًا، من الاقتداء بالسيدة العذراء»، مشيرة إلى أن ذلك ليس فى جلسة أو اثنتين، أو من خلال منهج ومحاضرات، بل فى «نسق حياتى تطبيقى شامل».عانت السيدة العذراء من نظرة المجتمع اليهودى، طوال فترة حملها البالغة ٩ أشهر، وكذلك عانت بعد الولادة، فى ظل أنهم اعتبروها «امرأة زانية»، وفق كيرستوفر فريد، الحاصل على دبلوم معهد الدراسات القبطية. وأوضح الواعظ فى كنائس جنوب القاهرة أنه على الرغم من أن كتاب «السنكسار»، يقول عن القديس يوسف النجار: «استحق أن يُدعى أبًا للمسيح بالجسد»، إلا أن ذلك كان يشبه «المعاملات الحكومية وخلال الشهادات والأوراق الرسمية فقط»، بمفهوم مجتمعنا الحديث، لكنه لم يمس العذراء، لأنه كان شيخًا وكهلًا وفى سن لا يحتاج فيها إلا للرعاية فقط من فتاة فى سن حفيداته.وأضاف: «أول من شك فى العذراء هو يوسف النجار نفسه، لأنه لم يمسها، وأراد أن ينفصل سرًا عنها دون أن يعلن ذلك، إلا أنه امتنع عن ذلك، وتأكد من بتوليتها وأنها حبلت دون رجل بإعلان إلهى».وأشار إلى أن السيدة العذراء مريم لم تسلم من الاتهام بـ«الزنا»، حتى بعد رحيلها، وتحديدًا فى القرن الثانى، حين ذكر سيلسوس، الفيلسوف اليونانى، أن «يسوع جاء نتيجة علاقة غير شرعية مع جندى رومانى يدعى بانثيرا أو بانتيرا»، وهو اسم شائع بين الجنود الرومان فى تلك الفترة.وشدد «كيرستوفر» على أن اليهود تجاهلوا النبوءات التى ذكرت فى «العهد القديم» عن «أم المسيا المنتظر»، التى ستكون بتولًا. ولعل أبرز تلك النبوءات ما ذكر على لسان «أشعياء»، أحد أشهر وأبرز أنبياء بنى إسرائيل، حين قال: «العذراء ستحبل وستلد ابنًا ويدعى اسمه عمانوئيل». وهى كلمة تعنى أن «الله معنا». ولأن الاتهام فى الشرف من أشد الاتهامات التى يمكن أن تدمر نفسية أى فتاة، خاصة إن كانت باطلة بالطبع، تحملت العذراء تلك الاتهامات بقوة وتجاوزت الأزمة بصبر تحسد عليه.ورأى الدكتور جمال فرويز أن الإيمان هو ما ساعدها على ذلك، موضحًا أن «الإيمان يتحكم فى نفسية المظلوم، فإن كان المظلوم يعلم ومتيقنًا من أنه على حق، وأنه لم يخطئ فى شىء، فإن ذلك الإيمان يمنحه قوة تمكنه من مواجهة أى اتهامات وادعاءات باطلة، حتى إن كانت من كل المحيطين به، فالإيمان يخبر صاحبه بأن الله لا يرضى الظلم وسينصفه حتمًا لا محالة».وكشفت إيلاريا حنين عن أن تلك القصة تُدرس للمؤمنين فى الكنيسة، ليتعلموا منها عدم إعطاء أى اهتمامات للشائعات التى تطال رجال الله بين فترة وأخرى، وأن مريم العذراء كانت من أقوى الفتيات والسيدات اللائى خُلقن على وجه الأرض، لأنها نجحت فى تجاوز كل اتهام بقوة، متسلحة بثقتها فى نفسها وأنها على حق.وأضافت: «تدعم تلك القصة قصة غفران المسيح للمرأة الممسوكة بفعل الزنا، فى الدلالة على أن أى ساقط فى أزمة ولو كانت أخلاقية، ينبغى أن يؤمن بأن الله يغفر ويسامح ويحب حتى الساقطين، لكونهم أبناءه».«السيدة العذراء والسيد المسيح هما أول لاجئين يعرفهما العهد الجديد».. بهذه العبارة بدأ عماد راضى، الخادم المتخصص فى التاريخ الكنسى، حديثه عن ثالث الأزمات والأوجاع التى واجهت «أم النور».وقال «راضى»: «لجوء العذراء والمسيح إلى أرض مصر، والتغرب عن موطنهما بشكل يشبه التهجير، هو أمر مؤذٍ جدًا نفسيًا، ورأينا آثاره فى إخوتنا اللاجئين الذين تحتضنهم مصر بين فترة وأخرى، وكذك فى كل من تغرب عن وطنه سعيًا للرزق أو لأسباب أخرى».وأضاف: «السيدة العذراء، تغربت عن وطنها مدة تجاوزت الـ٣ سنوات، بأمر إلهى، دون دخل ثابت أو سكن، وهى مجرد فتاة صغيرة ولدت طفلها الرضيع قبل فترة قصيرة. وحتى فى الغربة اضطرت أن تتنقل فى مصر بين وجهيها القبلى والبحرى، طوال فترة الـ٣ سنوات». وعلق الدكتور جمال فرويز على لجوء السيدة العذراء وطفلها إلى مصر، وغربتهما عن وطنهما لفترة تزيد على ٣ سنوات، قائلًا: «السلوك الإنسانى الذى اتخذته السيدة العذراء، المتمثل فى تحمل الغربة واللجوء إلى مصر مدة تتجاوز الـ٣ سنوات، تأثر بعدة دوافع، أهمها الثقة فى الله، إلى جانب التحفيز الذى جعلها تترك كل شىء لحماية طفلها المحبوب».بدورها قالت «إيلاريا» إن هروب العائلة المقدسة إلى مصر يعتبر من أهم القصص الحياتية أو التطبيقية التى يتم الاهتمام بها فى المشورة الكنسية، حيث يركز المُشير النفسى أو المُحاضر أو الخادم على الخروج منها بـ٣ دروس مستفادة.أول هذه الدروس هو الطاعة، فحينما يأمر الله ليس للفرد إلا أن يثق ويطيع، ولن تأتى الطاعة دون إيمان، والثانى هو قبول الأمر الواقع والتصالح معه وتحمل المسئولية، فلو لم يتحمل يوسف ومريم مسئولية السفر لمصر، لما عاشا فى الغربة ٣ سنوات، أما الدرس الثالث فيتعلق بضرورة الاهتمام باللاجئين والغرباء بكل محبة، فيومًا ما كان المسيح ووالدته لاجئين فى مصر.قال عماد عادل، المتخصص فى علوم الكتاب المقدس، إن الأمهات قد يتعرضن لأزمات متعددة طوال حياتهن، مثل اليُتم فى الصغر، أو مشاكل مادية، أو الترمل، وفى الأغلب يهزمن كل ذلك بالقوة والإيمان، لكن فقدان الابن أو الابنة قد يجعل إحداهن تنهار، خاصة إن كان بشكل قاسٍ أمام عينيها».وأضاف «عادل»: «تلك المشاعر رأيناها فى عينى نبى الله إبراهيم، الذى طُلب منه تقديم ابنه ذبيحة، وعلى الرغم من أنه كان لديه ابن آخر، كان الألم يعتصره وهو رجل، فما بالك بالسيدة العذراء مريم، التى لم يكن لها أحد فى الدنيا إلا المسيح، ورأته أمام عينيها يموت على الصليب مهانًا وجريحًا»، وفق الإيمان المسيحى.وقال الدكتور جمال فرويز إن الدعائم النفسية للسيدة العذراء منحتها القوة الكافية لتحمل تلك الأزمة.أما «إيلاريا» فرأت أن الأمل هو ما مكن السيدة مريم على تحمل تلك الأزمة، لأنه، وفق المعتقد المسيحى، قام المسيح بعد موته بـ٣ أيام، وصعد إلى السماء بعد قيامته بـ٤٠ يومًا، ومن المؤكد أنه شرح كواليس ذلك بالتفصيل لوالدته، وكذلك أسباب صلبه وتعرضه للموت لفداء البشر، وهو ما منحها ذلك الأمل.وأضافت: «لذلك يتم التنبيه على الكهنة والخدام الدارسين بغرس الأمل فى نفوس الشعب والمعترفين، باعتباره الدرس الأكبر المستفاد من تلك القصة، فالله لا يمنح أحدًا أملًا ويرده».