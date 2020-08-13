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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حكيم يحدث انقلابًا في عالم المهرجانات الغنائية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:08 م
حكيم
حكيم
دعاء عبد المقصود
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يبحث دائما عن الاختلاف والتجديد في المضمون الغنائي الذي يقدمه، ولذلك قرر حكيم إضفاء بصمته الخاصة على أغنيات المهرجانات بتطويرها، وربطها بالأغنيات الشعبية مثلما طور من قبل الموسيقي الشعبي مع الرباعي "حميد الشاعري وطارق مدكور وأشرف عبده محمد مصطفي" ووصل بها إلى العالمية.

كما تعاون مع أكبر صناع الموسيقي في العالم كالموزع كوينسي جونز مكتشف مايكل چاكسون، ونارادا مايكل، وستيڤي وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، وجوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامي من إنجلترا.

الأغنية الجديدة هي أول تعاون مع الموزع ديزل، وتحمل اسم "صحاب أونطة"، كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل.

ويدخل تطبيق "نچمو" المتخصص في خلق حالة من التواصل بين النجوم والمعجبين من كل أنحاء العالم، كإحدى رعاة الأغنية بعد تعاقد حكيم معه.
حكيم
حكيم
حكيم
حكيم
حكيم
حكيم
حكيم
حكيم

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