ليتوانيا تصنف «حزب الله» تنظيمًا إرهابيًا

أدرجت الحكومة الليتوانية، "حزب الله" اللبناني في قائمتها للتنظيمات الإرهابية.وقال وزير الخارجية الليتواني، لينانس لينكافيتشوس، في بيان أصدره اليوم الخميس: "نظرا إلى المعلومات الواردة من مؤسساتنا وشركائنا، يمكننا أن نستنتج أن (حزب الله) يستخدم وسائل إرهابية تشكل تهديدا أمنيا لعدد كبير من البلدان، وبينها ليتوانيا".وأضاف: "ندعم الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا، والدول الأخرى التي توصلت إلى الاستنتاج نفسه".وأشاد بالتعاون بين أجهزة أمن بلاده وإسرائيل مثمنا عمل المؤسسات الأمنية من أجل ضمان سلامة مواطني البلدين.