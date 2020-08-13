«التحالف العربى» يعترض ويدمر صاروخين أطلقهما «الحوثى»

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية، باتجاه مدينة خميس مشيط بعسير.وكانت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، قد كبدت جماعة الحوثي الإرهابية، خسائر بشرية ومادية فادحة خلال المواجهات بجهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة قوله، إن قوات الجيش الوطني اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية، خاضت اليوم معارك عنيفة ضد الميليشيات الانقلابية في جبهة النضود، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، فيما استعاد أبطال الجيش كميات من الأسلحة كانت بحوزتهم.