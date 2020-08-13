إشادة واسعة بنجاح تنظيم انتخابات الشيوخ: رسالة استقرار سياسى واقتصادى



من جهته، ثمّن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وجميع أجهزة الدولة فى متابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، للمصريين فى الداخل والخارج، ونجاحها فى تذليل جميع المعوقات التى كانت تواجه الناخبين فى السابق.



وقال إن الدولة قدمت المزيد من الدعم والتسهيلات للناخبين، ووضعت آلية جديدة ليتمكن المواطن فى الخارج من ممارسة حقه الدستورى من خلال التصويت عبر البريد، مؤكدًا أنها تجربة جديدة للدولة المصرية، وأتت بنجاح كبير وسهلت كثيرًا على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، لا سيما فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.



بدوره، أثنى المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على عملية التنظيم، مؤكدًا أن الانتخابات خطوة فارقة فى مسار الديمقراطية والاستقرار، والمشروع الوطنى للدولة المصرية الذى يحمله الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وأشاد «رشاد» بإقبال المصريين على اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، على الرغم من الظروف التى تمر بها الدولة فى ظل أزمة فيروس «كورونا المستجد»، مشيدًا بوعى وإقبال الشباب والمرأة وكبار السن وذوى القدرات الخاصة وحرصهم على المشاركة وممارسة حقهم الدستورى، وتحملهم المسئولية بانحيازهم للوطن فى هذا الاستحقاق واختيار مَن يمثلهم.



وأشادت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالمشاركة القوية للسيدات بجميع المحافظات منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت على مدار اليومين.



وقالت: «المرأة المصرية كانت على عهدها مع الوطن وتوجت الانتخابات بمشاركتها القوية، متحدية حرارة الجو المرتفعة، وجائحة فيروس كورونا المستجد»، مضيفة: «المرأة أدت واجبها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس، ولن ننسى المشاركة المتميزة للسيدات كبار السن وذوى الإعاقة الذين لم تثنهم أى معوقات عن أداء واجبهم، وستضاف مشاركة المرأة المصرية فى هذه الانتخابات إلى سجل المشاركة المشرفة لها بجميع الاستحقاقات الدستورية السابقة التى شرفت مصر وأبهرت العالم».



وشددت «مرسى» على أن الدولة المصرية هى الرابحة فى الانتخابات التى ظهرت بصورة مشرفة أمام العالم، مشيدة بالجهود المتميزة للهيئة الوطنية للانتخابات.



من جانبه، أشاد أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالمشاركة القوية من قبل الناخبين فى هذا الاستحقاق الدستورى الذى أظهر مدى الاصطفاف الوطنى خلف مؤسسات الدولة المنتخبة، مؤكدًا أن المشاركة حق دستورى استخدمه الناخبون فى التعبير عن رأيهم واختيار مَن يمثلهم فى الشيوخ.



كما وجه جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التحية لكل من كان سببًا فى نجاح هذا العرس الديمقراطى، وفى مقدمتهم المواطنون الذين لبوا نداء الوطن وشاركوا بكثافة وفاعلية فى عمليات التصويت التى نالت إشادة المراقبين الدوليين.



وأشار النائب إلى أن الجميع أدى دوره على أكمل وجه، رجال القضاء والأمن والمشرفون ووزارة الصحة والإدارات المحلية، لافتًا إلى أن الانتخابات ظهرت بالصورة التى تليق بمصر أمام العالم.



وذكر «طلعت» أن نجاح مصر فى اختبار الانتخابات أثناء جائحة فيروس كورونا ليس الأول فقط، بل نجحت فى إجراء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية دون تفاقم للأزمة.



وأكد أن نجاح مصر فى هذه الاختبارات جاء نتيجة الالتزام بجميع التدابير والإجراءات الاحترازية، والتنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة.



كما أشاد خالد مشهور، نائب منيا القمح عضو اللجنة التشريعية، بالتنظيم المحكم خلال اليومين المخصصين للانتخابات والإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لضمان النظام والمحافظة على الصحة العامة، وكذلك ضمان سهولة العملية الانتخابية على الناخب.



وقال «مشهور» إن شباب مصر أثبتوا وعيهم بأهمية استخدام حقهم الدستورى بإقبالهم الكثيف على المشاركة فى الانتخابات، وسط إحساسهم بالمسئولية تجاه مستقبل وطنهم، فضلًا عن مشاركة مجموعات من الشباب فى تنظيم العملية الانتخابية.



وأشار إلى أن الشعب المصرى أثبت مدى الوعى الوطنى والسياسى على التمسك بحقه الدستورى فى الإقبال على اللجان والإدلاء بصوته، وهى الظاهرة المستمرة منذ استفتاء دستور ٢٠١٤ وانتخابات الرئاسة والبرلمان ثم التعديلات الدستورية.



وأضاف: «الشعب لم يلتفت إلى محاولات إشاعة مناخ من الإحباط واليأس والهجوم على هذه الانتخابات وجدوى مجلس الشيوخ، سواء من وسائل إعلام معادية أو للأسف من سخرية بعض رموز النخبة المنكوبة فى عقولها وأفكارها، ومع ذلك جاء الإقبال مقبولًا ومعقولًا جدًا، حسب ما شاهدناه».



بدوره، قال النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن مشاهد عملية التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ كانت عظيمة ومشرفة، بعد الإقبال غير المتوقع للتصويت وبشكل خاص فى اليوم الثانى للانتخابات، وهو ما يعكس وعى الشعب بحقوقه.



وأشار «متولى» إلى أنه لم يعكر صفو العملية الانتخابية للغرفة البرلمانية الثانية أى مشكلات أمنية أو صحية أو سياسية على مدار اليومين الماضيين، بل جرت فى أجواء ديمقراطية تعكس مدى الإنجاز الذى حققته مصر فى إجراء الانتخابات منذ ثورة ٣٠ يونيو.



وأضاف: «إصرار الدولة على إجراء هذه الانتخابات فى موعدها رغم جائحة كورونا ورغم المحيط الإقليمى القلق والمتوتر والأحداث السياسية والأمنية فى المنطقة كان رسالة واضحة للعالم الخارجى بأن مصر دولة مستقرة أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا وتمضى قدمًا فى عملية البناء السياسى باستكمال مؤسساتها الدستورية، إلى جانب عملية البناء الاقتصادى والاجتماعى التى لم تتوقف».



واختتم: «كان لهذا الأمر مردود إيجابى طيب على الاقتصاد الوطنى، وأشاد صندوق النقد به، وحققت البورصة أرباحًا سوقية مع بداية الانتخابات فى الخارج بقيمة ١١٫٥ مليار جنيه، فضلًا عن عودة السياحة وإعلان الدول عودة خطوط الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ».



أشاد عدد من السياسيين والشخصيات العامة بالجهود التى بذلتها الدولة المصرية فى تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدين أن العملية الانتخابية تمت فى إطار منتظم وبشكل ديمقراطى أظهر الصورة الحقيقية للمصريين الذين ضربوا أروع الأمثلة فى حب الوطن.