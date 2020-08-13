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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: العالم أنفق على تداعيات كورونا 3 أضعاف كلفة مواجهته

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:03 م
تادروس أدهانوم
تادروس أدهانوم
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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، أن العالم تكبد بسبب تداعيات وباء "كورونا" ما يزيد على 3 أضعاف ما أنفق على مواجهة الفيروس نفسه (10 تريليونات دولار)، مشيرا إلى أن العالم بحاجة إلى 100 مليار دولار لتطوير أدوات جديدة ولقاحات للفيروس.

وأعلن أدهانوم، في مؤتمر صحفي بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، اليوم الخميس، أن هناك تسعة لقاحات مرشحة وفي المرحلة الثالثة من التجارب وهي ضمن حافظة "تحالف كوفاكس"، الذي يضم 167 دولة سيمكنها النفاذ إلى اللقاح المنتظر.

ولفت أدهانوم، إلى أن هناك بادرة أمل من الاستثمار الجماعي في تطوير الأدوات والعلاجات واللقاحات الخاصة بالقضاء على وباء "كورونا".

من جانبه، قال كبير مساعدي مدير عام المنظمة الدولية، بروس إيلوارد، إن اللقاح الروسي ليس ضمن هذه الحافظة، مشيرا إلى أن المنظمة لا تملك حتى الآن معلومات عن اللقاح الروسي لكنها تتواصل مع الجهات المعنية هناك، لمعرفة ما يتعلق به والمراحل التي مر بها لاختبار فعاليته.

وعلى صعيد التمويل اللازم للوصول إلى التكنولوجيات والعلاجات واللقاحات الجديدة اللازمة لمواجهة الفيروس، حذّر إيلوارد، من أنه إذا لم يتم التوصل لحل عالمي للاستثمار في هذا الأمر وتوفير الموارد اللازمة، فإن العالم قد يشهد موجات من المحفزات الاقتصادية لمواجهة التداعيات.

وردًا على أسئلة الصحفيين، قالت خبيرة المنظمة الدكتورة، ماريا فان كيركوف، إنه لا توجد حتى الآن أي تقارير مؤكدة عن أشخاص متعافين ثم أصيبوا مجددا بالفيروس، وقالت إنه برغم وجود تقارير عن بعض الحالات من بعض الدول إلا أن السبب قد يكون استمرار نتيجة الاختبار إيجابية لفترة من الوقت.

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