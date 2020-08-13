بكري: انتخابات مجلس الشيوخ أبهرت العالم (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر شهدت أجواء ديمقراطية خلال اليومين الماضيين، في انتخابات مجلس الشيوخ، وكان المظهر حضاريا ومشرفا.وأضاف «بكري» خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن الانتخابات مضت في هدوء، وبشكل حضاري أبهر العالم أجمع، وعكست مدى التحضر الذي حققته مصر خلال 6 أعوام الماضية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.وتابع، أن الإقبال لم يكن على المستوى المأمول، لأسباب منها ظروف كورونا، وتأكيد البعض على أن انتخابات مجلس الشيوخ أقل أهمية من مجلس النواب، لكن المشهد الديمقراطي كان، وتواجدت الناس وعبرت عن رأيها.وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن استطاع تجميع مجموعة من الأحزاب وسط منافسة في ظل توافق وطني بين الأحزاب والشخصيات العامة، متمنيا أن يكون لدى مجلس النواب فرصة لتدارك أخطائه.وأوضح أن الجميع عليه أن يلتزم الصمت بعدما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يحظر على وسائل الإعلام إعلان النتيجة، لأن الهيئة هي الجهة المنوطة بإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ.