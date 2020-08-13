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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

جو بايدن: اتفاق الإمارات وإسرائيل خطوة تاريخية وقرار شجاع

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:59 م
جو بايدن
جو بايدن
محمد عمر
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وصف جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي للانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس، الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بأنه خطوة تاريخية.

وقال جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن قرار الإمارات بالاتفاق مع إسرائيل عمل شجاع من رجل دولة، وفق قناة "سكاي نيوز".

من ناحيته، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الإمارات وإسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما أمر تاريخي.

وقال بومبيو، إن اليوم هو يوم تاريخي بعد التواصل الدبلوماسي النشط من قبل الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، حيث وقع الجانبان اتفاقية للتطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين العظيمين.

وأضاف الوزير الأمريكي: "الولايات المتحدة تهنئ إسرائيل والإمارات على هذا الإنجاز الرائع الذي يمثل خطوة مهمة إلى الأمام من أجل السلام في الشرق الأوسط. طوبى لصانعي السلام".

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