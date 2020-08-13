رسالة صادمة من «الجندي» للسلفيين: «كفاكم مياصة»

وجه الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رسالة صادمة إلى السلفيين الذين وصفهم بـ«شيوخ منتصف العصا».وقال «الجندي» خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc» مساء اليوم للسلفيين: «كفاكم مياصة ومراوغة في خطابكم.. أنتم مع الدولة أم ضدها؟، الدولة ليست سياسة، فالدولة بلا دين لا شىء».واستطرد: «من يدعو منكم إلى رئيس الدولة وجيشها، نرفعه على راسنا، ومن لا يفعل سنترك الحكم للشعب.. لا أحد يعرف مع من أنتم، لا يوجد شىء ثالث تكونوا طرفا فيه، أنتم تعيبون علينا انتماءنا إلى الوطن، ودعاءنا للرئيس والجيش، ولا نعرف مع من أنتم وما موقفكم».