بكري يناشد وزير التعليم العالي بحل مشاكل طلاب الثانوية العامة بالكويت

ناشد الإعلامي مصطفى بكري، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحل مشكلة طلاب الثانوية العامة المعادلة بسبب تأخير امتحاناتهم، والمقرر أن تنتهي في سبتمبر المقبل بسبب أزمة كورونا.وأضاف، خلال حلقة برنامجه "حقائق وأسرار"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الطلاب في الكويت ستنتهي امتحاناتهم يوم 25 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى وقت استخراج النتيجة وتوثيق الأوراق في السفارة المصرية سيكون شهر أكتوبر أوشك على الانتهاء، ومع إعلان التنسيق في مصر يكون هناك اكتفاء من قبل الكليات".وأوضح أن أهالي الطلاب في الكويت لا ينامون خوفًا على مستقبل أولادهم، خاصة بعد استكفاء الجامعات.