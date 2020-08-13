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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليونسكو: سنقود حملة دولية لاستعادة وترميم تراث بيروت بعد انفجار المرفأ

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:55 م
انفجار المرفأ
انفجار المرفأ
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ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أنها ستقود الحملة الدولية لاستعادة وترميم تراث العاصمة اللبنانية بيروت في أعقاب الانفجار الذي ضربها في 4 أغسطس الجاري.

وأوضحت المنظمة - وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس - أن عشرات المباني التاريخية في بيروت معرضة لخطر الانهيار بعد الانفجار الكبير في مرفأ العاصمة اللبنانية.

من جهته، قال مساعد المدير العام لشئون الثقافة في اليونسكو إرنستو أوتون: "إن المجتمع الدولي أرسل إشارة دعم قوية إلى لبنان في أعقاب هذه المأساة"، مضيفًا أن هيئة اليونسكو ملتزمة بقيادة الجهود في المجال الثقافي.

وكانت اليونسكو حذرت من أن 640 من الأبنية التراثية تضررت جراء انفجار بيروت.

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