الاكتتاب فى سندات الخزانة الأمريكية أجل 30 عاما أقل من المتوسط

أنهت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات أجل 30 عاما بقيمة 26 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها أقل من المتوسط.ويبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 406. 1% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.14 مرة.كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت الشهر الماضي سندات أجل 30 عاما، بقيمة 19 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 1.330% ومعدل التغطية 2.50 مرة من قيمة الطرح.يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما، كان 2.37 مرة.كانت الخزانة الأمريكية باعت في وقت سابق هذا الأسبوع سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 48 مليار دولار، وجاء الطلب عليها في حدود المتوسط، كما باعت سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، وجاء الطلب عليها أقل من المتوسط.