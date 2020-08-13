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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البنتاجون» يعرب عن قلقه من تعزيز الوجود الفرنسي بشرق المتوسط

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:59 م
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
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عبرت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم عن قلقها من الانتشار العسكري الفرنسي بشرق المتوسط دعما لليونان في مواجهة التحركات التركية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن الجيش الأمريكي: «قلق حيال الحوادث التي تجري في شرق المتوسط».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن فرنسا وتركيا: «حليفتان مهمتان جدا في حلف شمال الأطلسي ونريد أن نرى التوتر ينخفض.. نريد أن تواصلا التعاون وتجدا حلولا دون الحاجة إلى نشر سفن حربية أو طائرات».

وفي سياق التوتر المتصاعد بين تركيا وفرنسا، اللتان تفرق بينهما مصالح مختلفة خاصة في ليبيا، نشرت باريس مؤقتا طائرتين حربيتين من طراز "رافال" وسفينتين من سلاح البحرية في شرق المتوسط لدعم اليونان في خلافها مع تركيا حول استكشاف الغاز في البحر.

وعزز اكتشاف احتياطات غاز كبيرة في شرق المتوسط خلال الأعوام الماضية التوتر بين تركيا واليونان، اللتان تشهد علاقتهما أزمات متعاقبة.

وساء الوضع الاثنين عقب نشر تركيا سفينة استكشاف، ترافقها سفينتان عسكريتان، في جنوب شرق بحر إيجه، وهي منطقة متنازع عليها وثرية بالاحتياطات الغازية.

والبحرية اليونانية حاضرة أيضا في المنطقة من أجل "مراقبة" الأنشطة التركية، وفق ما قالت أثينا.

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