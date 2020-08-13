سفير فرنسا: مصر قدمت مساعدات لعدة دول في ظل جائحة كورونا

قال السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، إن مصر قدمت مساعدات لعدة دول في ظل جائحة كورونا ومنها فرنسا، وعلى الجميع التكاتف لمواجهته.وأضاف «روماتيه»، خلال حواره مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، أن تأثير مصر اقتصاديًا بأزمة كورونا أقل قوة من أوروبا، ذلك لأن مصر ربما تعاملت على المستوى الاقتصادي بعد أن قامت بإصلاحات اقتصادية شجاعة للغاية وصعبة جدًا.وتابع السفير الفرنسي بالقاهرة، أنه منذ عام 2016 نحن نرى بوضوح كيف أن النمو المصري لن يكون سلبيًا، وقد يكون 2% هذا العام، وسيكون ربما الأعلى من ضمن دول حوض البحر الأبيض المتوسط بينما معظم الدول الأوروبية ستشهد نموًا سلبيًا، وسيكون هذا حال فرنسا، ولكن من الضرورة الاستفادة من هذا السياق الاقتصادي الخاص للغاية من أجل تطوير مبادلاتنا.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 1013 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 95963 حالة، من ضمنها 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.