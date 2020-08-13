5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 737

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في التعاملات المسائية بقيمة 5 جنيهات بعد حالة من التذبذب استمرت منذ أول أمس.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب لحظة بلحظة، ومعدل الارتفاع والانخفاض تسهيلًا على المواطنين لضبط حركة الأسعار.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات في التعاملات المسائية.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ" الدستور"، أن عيار 18 سجل 737 جنيها، وسجل عيار 21 سجل 860 جنيها، وسجل عيار 24 سجل 982 جنيها.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الجنيه الذهب 6880 جنيها وسجلت أوقية الذهب 1949 دولارا.