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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 737

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:53 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
دعاء أبو العزم
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في التعاملات المسائية بقيمة 5 جنيهات بعد حالة من التذبذب استمرت منذ أول أمس.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب لحظة بلحظة، ومعدل الارتفاع والانخفاض تسهيلًا على المواطنين لضبط حركة الأسعار.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات في التعاملات المسائية.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ" الدستور"، أن عيار 18 سجل 737 جنيها، وسجل عيار 21 سجل 860 جنيها، وسجل عيار 24 سجل 982 جنيها.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الجنيه الذهب 6880 جنيها وسجلت أوقية الذهب 1949 دولارا.

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