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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لندن «ملتزمة جدًا» بالتوصل لاتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:52 م
رئيس الوزراء الإيرلندي
رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن
وكالات
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أكد رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الخميس أن نظيره البريطاني بوريس جونسون "ملتزم جدًا" بالتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في تصريحات عقب لقاء بينهما في بلفاست.

وهذا أول لقاء مباشر بين الرجلين منذ انتخاب مارتن في يونيو.

وقال مارتن للصحافيين "أكد كل منا على الضرورة المطلقة لاتفاق تبادل حر لا يتضمن رسوما جمركية ولا تحديد سقف".

وأضاف: "هذه أفضل نتيجة ممكنة للاتحاد الأوروبي وللمملكة المتحدة، وللأنشطة التجارية في جزيرة إيرلندا فيما يتعلق بالوظائف والثقة".

وأضاف مارتن إن جونسون "ملتزم جدا بالتوصل لاتفاق شامل مع أوروبا".

ومن المقرر أن يلتقي جونسون أيضا رئيسة حكومة أيرلندا الشمالية ارلين فوستر ونائبتها ميشيل أونيل خلال الزيارة.

وقبل الزيارة قال جونسون إن بريطانيا سوف "تقف جنبًا إلى جنب" مع إيرلندا الشمالية.

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، بعد استفتاء على الخروج في 2016. لكنها حاليا في فترة انتقالية حتى نهاية 2020 تسعى خلالها للتفاوض على اتفاق تجارة جديد مع الاتحاد الاوروبي.

ومحادثات التوصل لاتفاق مستمرة بين لندن وبروكسل.

ومن المقرر أن تستمر المفاوضات حتى أكتوبر، لكن المخاوف تتزايد من احتمالات طي صفحة قرن تقريبا من الاندماج الاقتصادي مع أوروبا وإجراءات السفر المتزايدة السهولة، بشكل مفاجئ في 31 ديسمبر.

والخميس أيضا قال كبير المفاوضين البريطانيين في ملف بريكست ديفيد فروست، في تغريدة إن الجولة السابعة من المفاوضات ستبدأ في بروكسل الأسبوع المقبل.

وكتب: "نعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاقية في سبتمبر، وسنسعى لتحقيق ذلك إن استطعنا".

لكنه أضاف "إن سيادة المملكة المتحدة على قوانيننا ومحاكمنا ومياه الصيد التابعة لنا، ليست بالطبع مطروحة للنقاش ولن نقبل بأي شيء يمس بها".

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