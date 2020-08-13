داعية إسلامي: النبي وعد ببيت في الجنة لمن ترك الجدال حتى ولو صاحب الحق

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالرازق، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعد من يترك الكذب حتى ولو مزاح، والجدال حتى ولو صاحب الحق، ومن حسن خلقه، ببيت فى الجنة.وأوضح «عبدالرازق» خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc» مساء اليوم، أن هناك جدالا مذموما، ومن تجده يجادل من أجل الجدال وليس الوصول للحق، فأسلم وجهك لله.وأفاد بأن «حسن الخُلُق» له جزاء كبير فى الأخرة، مدللًا على كلامه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَنا زَعِيمٌ ببَيتٍ في ربَضِ الجنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَببيتٍ في وَسَطِ الجنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وإِن كَانَ مازِحًا، وَببيتٍ في أعلَى الجَنَّةِ لِمَن حَسُنَ خُلُقُهُ.