«يونسكو» قلقة بشأن 650 مبنى تاريخيًا ببيروت بعد انفجار المرفأ

أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عن قلقها إزاء وضع العديد من الأبنية التاريخية في العاصمة اللبنانية بيروت في أعقاب الانفجار الضخم الذي شهدته المدينة في الرابع من الشهر الجاري.وقالت المنظمة بمقرها في باريس، اليوم الخميس، إن مؤتمرا عقد عبر الإنترنت مؤخرا وحضرته منظمات وشخصيات بارزة من لبنان، ناقش تطبيق إجراءات طويلة المدى بشأن ترميم وصيانة هذه الأبنية التاريخية.وأضافت المنظمة أن المشاركين في المؤتمر سعوا إلى التأكيد على أن "الحياة الثقافية والميراث الثقافي الثري لبيروت يمكن أن يخدم الشعب اللبناني بوصفه مصدرا للقوة والقدرة على المقاومة".وذكرت المنظمة، نقلا عن سركيس خوري، المدير العام للآثار بوزارة الثقافة اللبنانية، أن هناك 640 مبنى تاريخيا تأثرت بقوة بسبب الانفجار، مشيرا إلى أن هناك 60 منها معرضة للانهيار.وقال خوري، إن هناك ما لا يقل عن ثمانية آلاف مبنى تضررت بصورة إجمالية، مضيفًا أنه من الواجب الآن إغلاق هذه المباني حتى لا تتفاقم الأضرار بسبب الأمطار في فصل الشتاء.وصار ما يصل إلى 300 ألف شخص في بيروت بلا مأوى بعد الأضرار الجسيمة التي سببها الانفجار.ولم يؤثر الانفجار بالضرر الشديد فقط على المباني السكنية والمحال التجارية، وإنما أضر بشدة أيضا بمتاحف مهمة ومعارض فنية ومواقع دينية.