روسيا تنفي تلقي ابنة بوتين حقنة من دواء مضاد لكورونا

نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء وقوع جميع المحطات التلفزيونية والمؤسسات الإعلامية، فريسة سهلة، لمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إنتاج بلاده أول لقاح ضد وباء فيروس كورونا المستجد.وزعم متداولو مقطع الفيديو الذي يظهر فتاة في العشرينيات من عمرها ترتدي قناعا واقيا وتجلس أمام طبيب في مستشفى وهو يحقنها بمادة ما، أن هذه الفتاة هي ابنة الرئيس الروسي، وأن المادة التي يتم حقنها بها هي اللقاح الذي يقي من كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.غير أن قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الإنجليزية، نشرت عبر موقعها الإلكتروني ما يكشف حقيقة الفتاة التي تظهر في الفيديو، ويؤكد أنها ليست ابنة الرئيس الروسي التي أعلن أنها تلقت اللقاح، ويكشف الفخ الذي وقعت فيه جميع وسائل الإعلام.وحسب روسيا اليوم فإن الفتاة هي إحدى المتطوعات في التجربة على اللقاح الروسي، وظهرت وهي تتناول اللقاح خلال المراحل التجريبية بمستشفى "بوردينكو" العسكري المركزي في موسكو، وتدعى الفتاة التي ظهرت في الفيديو وشاركت في التجربة "ناتاليا"، وأكدت سعادتها بالتجربة وأنها تؤهل نفسها لتصبح طبيبة أعصاب، ولم يصرح أي مصدر رسمي أو تؤكد أي وسيلة إعلام روسية رسمية أن الفتاة التي تلقت اللقاح هي ابنة بوتين.وكان الرئيس الروسي بوتين فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن بلاده قامت بإنتاج أول لقاح في العالم للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد الذي تسبب منذ بدء انتشاره في العالم، بوفاة مليون شخص، وإصابة أكثر من 20 مليون اخرين حول العالم.وأكد بوتين فاعلية اللقاح الروسي المسمى "سبوتنيك V" وقدرته على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فهو يشكل مناعة مستقرة، مشيرا إلى اجتياز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة، وحول موعد إنتاج اللقاح، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو: "إن الإنتاج الكمي لأولى الدفعات من لقاح كورونا سيتم خلال الأسبوعين القادمين"، فيما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، بأنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا، من أكثر من 20 دولة في العالم.