عايدة كامل تدخل المستشفى خلال أيام لمعاناتها من آلام في المعدة

كشفت الفنانة القديرة عايدة كامل، أنها تعاني هذه الفترة من بعض المشاكل الصحية، التي تجعلها تشعر بحالة ألم شديدة وتذهب من خلالها إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على صحتها.وقالت "كامل" لـ"الدستور"، إنها تعاني من آلام صحية شديدة في منطقة المعدة تجعلها لا تستطيع الأكل تمامًا، حيث من المنتظر أن تجري "منظار" بأحد المستشفيات خلال الأسبوع المقبل، لمعرفة تفاصيل هذا الإعياء الشديد.وأكدت أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، يتابع معي تفاصيل حالتي الصحية بشكل يومي، مشيرة إلى أن هذا الرجل هاتفه مفتوح طوال اليوم لأي شخص، وكل ما تطلبه منه يتم تنفيذه على وجه السرعة.وقدمت عايدة كامل عشرات الأعمال المميزة في تاريخ الدراما المصرية والتي كان أبرزها "هوانم جاردن سيتي" و"القضاء في الإسلام" و"قصر الشوق" و"رفاعة الطهطاوي" و"بين القصرين" و"ألف ليلة وليلة" وغيرهما.كما شاركت عايدة كامل في العديد من الأعمال الفنية بالعصر الذهبي للسينما، حيث شاركت في "الوسادة الخالية" و"معجزة السما" و"فجر" و"موعد مع المجهول" و"بنت الجيران" و"الهوا مالوش دوا" وغيرها من الأعمال المميزة في تاريخ السينما المصرية.الجدير ذكره أن آخر أعمال عايدة كامل كان من خلال مسلسل "أولاد الغالي" والذي لعب بطولته إيمان أيوب ومفيد عاشور ونهال عنبر وكان من إخراج يوسف أبو سيف وعرض عام 2006.