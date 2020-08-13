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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأسقفية» تختتم تدريبًا لـ25 لاجئًا لتعريفهم بمهارات سوق العمل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:40 م
الأسقفية
الأسقفية
ماريان رسمى_جرجس صفوت
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اختتم مكتب خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية بمصر، اليوم الخميس، تدريبًا لـ 25 لاجئا، وذلك لتعريفهم على المهارات الشخصية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

يمثل المتدربون جنسيات مختلفة بينها السودانية والسورية والإثيوبية واليمنية، حيث تلقوا تدريبًا على تنمية مهارات التواصل الفعال وحل المشكلات وأهمية العمل الجماعي، وكيفية البحث عن فرصة عمل وحل المشكلات، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

أجرى مكتب اللاجئين التدريب على مدار يومين؛ إذ قدم الدكتور إيميل جبرة المتخصص في تنمية المهارات، سلسلة محاضرات مسجلة مسبقًا، ثم ورشة عمل انتهت بتسليم شهادات تقدير للمشاركين.

جدير بالذكر أن مكتب خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر، والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث ويسعى المكتب لتقديم المساعدات الإنسانية، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي واحترام الذات (رعاية طبية وتعليم ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل) طريق مساع في إطار تحضيرهم؛ للعودة إلى الوطن أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمع المصري.
الأسقفية
الأسقفية
الأسقفية
الأسقفية

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