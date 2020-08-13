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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اللجنة الإدارية والمالية لـ«الشيوخ» تقر الهيكل التنظيمي للمجلس

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:36 م
المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد
مني هيبة
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أقرت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الخميس، الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ بصفة نهائية، وتمت صياغته بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن (248، 249) من الدستور وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، وبما يتوافق مع الهياكل التنظيمية للمجالس النظيرة في الدول الأخرى التي أخذت بنظام البرلمان ذي الغرفتيْن.

كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، وعماد عواد، رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية، على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع عدد من الجهات الحكومية من أجل توفير اللوجستيات الضرورية والقيام بالتجهيزات اللازمة لانعقاد مجلس الشيوخ.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة مآل إجراءات موافقة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات نقلهم لمجلس الشيوخ والمستجدات المتمثلة في عدول عدد (9) منهم عن طلباتهم، كما جرى إطلاع اللجنة على اتخاذ وزارة المالية للإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء وحدة مالية لمجلس الشيوخ، ووجهت اللجنة بتدريب الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها وإدارتها، وتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية للمجلس.

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