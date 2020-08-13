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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:31 م
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
هدى الأمير
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اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثانى والامتحان التكميلى للمتخلفين بعذر عن امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%.

وقال عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر إن عدد الذين تقدموا للامتحان التكميلى 572 طالبا حضر منهم 529 طالبا، وتغيب 43 طالبا وبلغت نسبة النجاح 100%.

وتابع: الطلاب الذين لهم دور ثان بلغ عددهم 108 حضر منهم 35 طالبا وتغيب 73 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 100%.

جدير بالذكر أن الامتحان التكميلى عقد للطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسى الأول بعذر مقبول.

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