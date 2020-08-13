محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثانى والامتحان التكميلى للمتخلفين بعذر عن امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%.وقال عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر إن عدد الذين تقدموا للامتحان التكميلى 572 طالبا حضر منهم 529 طالبا، وتغيب 43 طالبا وبلغت نسبة النجاح 100%.وتابع: الطلاب الذين لهم دور ثان بلغ عددهم 108 حضر منهم 35 طالبا وتغيب 73 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 100%.جدير بالذكر أن الامتحان التكميلى عقد للطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسى الأول بعذر مقبول.