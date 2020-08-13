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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

دار أزياء «لانفين» تطرح مجموعتها «ريزورت» 2020 - 2021 (صور)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:31 م
ريزورت2020
ريزورت2020
سلمى بدر
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قدمت دار أزياء "لانفين" مجموعتها الجديدة ريزورت لعام 2020 -2021، بتشكيلة فريدة تسيطر عليها الأناقة والفرادة، وتم تصوير التصميمات في قصر Le Palais Ideal في فرنسا، ولم تكتف الدار بهذا القدر فقط، إنما استوحت مجموعتها الجديدة من نفس القصر.

وقد صرح المدير الإبداعي للدار المصمم العالمي "برونو سياليلي" بأن هذا القصر الفرنسي بفضل تميزه وفرادته الهندسية جعله يستوحي أزياءه الحديثة، واعتبر أن هذا المكان يحمل القليل من صفاته الشخصية، خاصة من ناحية الخلط في التصميم، فقصر Le Palais Ideal الذي يعود تاريخه إلى العصور السابقة، هو في الواقع مزيج من الأساليب الهندسية المختلفة.

امتزجت تصميمات القصر فيما بينها لتصنع التحفة الفنية الساحرة التي لا تزال خالدة حتى اليوم فأتت أزياء لانفين أيضًا مزيج من الاستايلات المختلفة التي يمكن للمرأة ارتدائها في مناسبات متنوعة، وأرادت الدار أن تعيد إحياء التصميمات الأولى لها التي يعود تاريخها إلى العشرينيات وقدمتها بأسلوب عصري بوحي من الآرت ديكو حيث طبعت العديد من الرسومات على أزيائها لتضفي الحياة والحيوية إلى الإطلالة.

وتميزت التصميمات بألوان الملابس المتعاكسة والمتجانسة في وقت واحد، فركزت على تدرجات اللون البيج واللونين الأبيض والكحلي، أما الأقمشة فتنوعت بين القماش العادي والحرير والجلد، مما ساهم بخلق مزيج سحري بين هذه الأزياء.

قدمت المعطف الميدي المصمم من الجلد الأسود ونسقت معه القفازات الحمراء وزين خصره بحزام رفيع من الجلد الأسود، ورسومات الآرت ديكو تزين فستانين مصممين من الحرير الناعم بقصات مستقيمة ميدي.

وصممت الدار معطف قصير واسع بقصة الكاب يميزه لونه الكحلي الدافئ تجمله الياقة العالية بنقوشاتها الملونة الحيوية، واطلالتان عصريتان حيث نسق الشورت الواسع باللون الأبيض مع الجاكيت الواسع الأزرق بقصة الكاب الطويل من الخلف ونسقت التنورة الميدي الواسعة مع المعطف الميدي باللون الأزرق مع النقوشات الملونة في الجهة الأمامية.
ريزورت2020
ريزورت2020
ريزورت2020
ريزورت2020
ريزورت2020
ريزورت2020
دار أزياء «لانفين» تطرح مجموعتها «ريزورت» 2020 - 2021 (صور)
دار أزياء «لانفين» تطرح مجموعتها «ريزورت» 2020 - 2021 (صور)
ريزورت2020
ريزورت2020
ريزورت2020
ريزورت2020
ريزورت2020
ريزورت2020
دار أزياء «لانفين» تطرح مجموعتها «ريزورت» 2020 - 2021 (صور)
دار أزياء «لانفين» تطرح مجموعتها «ريزورت» 2020 - 2021 (صور)

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