رئيس «الأقصر الأزهرية» يتابع امتحانات التأهيل التربوي

تفقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية صباح، اليوم الخميس، امتحانات التأهيل التربوي لمعلمي المنطقة، بكلية البنات الإسلامية بمدينة طيبة الجديدة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا.كما التقى الدكتور أحمد سيد إبراهيم عميد كلية البنات الإسلامية بمدينة طيبة الجديدة ومعاونيه، وتم مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك الذي يخدم العملية التنموية والخدمية.ورافقه أثناء الزيارة أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وربيع ميرغني مسئول التأهيل التربوي بالمنطقة.