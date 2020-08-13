«إسماعيل»: تطوير النقل البري والبضائع سيساهم في زيادة الإيرادات

قال المهندس أيمن اسماعيل خبير قطاع النقل واللوجيستيات، إن مشروع تطوير شركات النقل البري والبضائع الذي تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام سيؤتي ثماره خلال الفترة القادمة عبر تحسين نظام الخدمات المقدمة لهذا القطاع الحيوي المهم.وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة تستهدف تطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور عبر التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يوضح رؤية الحكومة في الحصول على إرضاء الجمهور نحو الخدمات المقدمة لها.وأشار إسماعيل إلى أن التطوير يشمل منظومة جديدة عبر التكنولوجيا الحديثة مع توفير إدارات محترفة من القطاع الخاص لإدارة المنظومة الجديدة في قطاع النقل البري ونقل البضائع.يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق الوزير الحالي، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.