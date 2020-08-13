عادل الأعصر: «خلي بالك من اللي جاي» جاهز للعرض وننتظر تحديد الموعد

كشف المخرج عادل الأعصر، أنه انتهى من تصوير فيلمه الجديد "خلي بالك من اللي جاي"، وهو من بطولة رانيا يوسف ومجدي كامل، وتأليف حمدي يوسف.وأشار الأعصر لـ"الدستور"، إلى أنه تم الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالعمل من تصوير وأعمال مونتاج وغيرها، وينتظر تحديد عرضه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن العمل توقف عرضه بسبب فيروس كورونا.وتابع: أن العمل يتناول قصص ثلاث بنات يجسدهن رانيا يوسف وسارة سلامة ونور فخري، حيث يتمركز حول قصص اجتماعية لمشاكلهم اليومية في إطار من الدراما الإنسانية.ولفت الأعصر إلى أن العمل يشارك فيه كل من إدوارد وسليمان عيد ومحمد سلامة وعدد آخر من الممثلين بأدوار ثانوية.وعلى مستوى الجديد قال الأعصر، خلال أسبوعين، سأوقع عملا فنيا جديدا، جار التعاقد عليه خلال هذه الفترة.