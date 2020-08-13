السيطرة على حريق 17 منزلًا في قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية في قنا، من السيطرة على حريق 17 منزلا شبت فيها النيران، وإصابة 10 أشخاص بحالات اختناق، وذلك في قرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بإصابة 10 أشخاص بحالات اختناق في حريق بقرابة ١٧ منزلا بقرية سمهود بأبوتشت شمال محافظة قنا والدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.وفور ورود البلاغ لهيئة إسعاف قنا تم التعامل مع 4 منهم بإسعاف أولى في مكان الحادث، ونقل 6 إلى مستشفى أبوتشت.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.