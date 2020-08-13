ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا 1.1 % خلال 24 ساعة

سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا بنسبة 1ر1 % خلال 24 ساعة حتى الساعة 0717 من صباح اليوم بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 14ر5 مليون حالة.وتأتي الزيادة في أعداد الحالات على المستوى الوطني، متوازية مع متوسط المعدل اليومي للزيادة خلال الأسبوع الماضي، الذي بلغ 1ر1%.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حصيلة للإصابات المؤكدة حتى الآن، والتي بلغت 591 ألفا و376 حالة، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة 1ر2 % مقارنة بالوقت نفسه أمس الأربعاء.و شهدت ولاية هاواى زيادة نسبتها 4ر5 % بالمقارنة بنفس التوقيت أمس الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الولاية إلى 3958 حالة وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد في الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث سجلت 305 وفيات.