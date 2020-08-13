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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية الفلسطينية»: استهداف المدارس والمستشفيات جريمة حرب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:21 م
وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
أ ش أ
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال، وقصفه، اليوم الخميس، مدرسة ابتدائية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة، في مخيم الشاطئ.

وحمّلت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إسرائيل المسئولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، وما تسببه من خسائر وتداعيات محتملة في ظل العدوان والغارات المستمرة والمتكررة بحق أبناء قطاع غزة، وفي كافة أراضي فلسطين المحتلة، بما فيها القدس وعلى مؤسسات الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية أن استهداف المدارس والمستشفيات هي جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها وانتهاك واضح للقانون الدولي.

وشددت الخارجية على أن تجاهل المجتمع الدولي لواجباته في حماية أبناء الشعب الفلسطيني ولاجئيه، وحقهم الأساسي في تقرير المصير والعودة، وعدم اتخاذ إجراءات وخطوات واضحة نحو تحقيق حقوقهم، وإعمال قرارات الشرعية الدولية، يشجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على الإمعان في جرائمها، مطالبة دول المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بالخروج عن صمتهما وإدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل مستمر وممنهج وواسع النطاق.

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