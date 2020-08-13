وفاة طبيبة بالإسكندرية متأثرة بإصابتها بكورونا

توفيت الدكتورة عصمت عبد الخالق، استشاري النساء والتوليد، اليوم الخميس، بمستشفى العجمي النموذجي للعزل الصحي في الإسكندرية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.ونعت نقابة الأطباء ومستشفى العجمي بالإسكندرية، اليوم، الطبيبة التي وافتها المنية متأثرة بإصابتها بكورونا، سائلين الله لها الرحمة والمغفرة، ولذويها الصبر والسلوان.