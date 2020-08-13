محمد العدل: «الكورة في مصر هتبقى أهلي وبيراميدز بس»

علق المنتج والسيناريست محمد العدل على رحيل رمضان صبحي من النادي الأهلي لنادي بيراميدز.وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «لم أحزن على رحيل رمضان لأني بشجع الأهلي مش لاعب في الأهلي أنا حزين وأنا شايف الكورة في مصر هتبقى أهلي وبيراميدز.. بس كدة».والمعروف عن المنتج محمد العدل، وعائلته لتشجيعهم وتحيزهم الشديد لنادي الزمالك.وشكل خبر انتقال رمضان صبحي، لنادي بيرميدز صدمة كبيرة لعشاق النادي الأهلي وتصدر موقع تويتر خلال الساعات الماضية.