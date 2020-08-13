رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر للطيران تسيّر 39 رحلة جوية بمطار القاهرة.. غدًا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:13 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
طباعة
تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، غدًا الجمعة، ٣٩ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة امستردام، اثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، ڤيينا، اسطنبول، لارنكا، چوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، بغداد، أربيل ورحلتين جويتين إلى كل من دبي وأبو ظبي وميلانو، ورحلة استثنائية إلى كل من الرياض، دوالا، موسكو، ورحلتين الي جدة بالإضافة إلى ٤ رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية الي الغردقة والأقصر ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣٤٠٠ راكب.



ومن جانبها، تطبق السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

موضوعات متعلقة

بيان أمريكى إسرائيلي إماراتى مشترك: الاتفاق على إيقاف ضم أراضي فلسطين

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

«الأرصاد» تكشف سبب الحر الشديد.. و«بشرى» بشأن طقس الأيام المقبلة

بوابة الأزهر link نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«المالية»: صرف الرواتب 23 أغسطس ولمدة 3 أيام

منوعات

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

بوابة الأزهر link نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

استعلم عن نتيجة الثانوية الأزهرية الآن azhar.eg برقم الجلوس 2020

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

الجمعة توزيع جوائز «لولو ومورا» بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب (فيديو)

«مكتبة القاهرة» تعقد ندوة «تجارب أبنائنا من الكفاءات بالخارج»

المركز القومي للترجمة يعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي

في ذكري رحيله.. ماذا قال صلاح عبد الصبور عن تجربته الشعرية؟