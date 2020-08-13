مصر للطيران تسيّر 39 رحلة جوية بمطار القاهرة.. غدًا

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، غدًا الجمعة، ٣٩ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة امستردام، اثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، ڤيينا، اسطنبول، لارنكا، چوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، بغداد، أربيل ورحلتين جويتين إلى كل من دبي وأبو ظبي وميلانو، ورحلة استثنائية إلى كل من الرياض، دوالا، موسكو، ورحلتين الي جدة بالإضافة إلى ٤ رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية الي الغردقة والأقصر ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣٤٠٠ راكب.ومن جانبها، تطبق السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش.كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.