ترامب عن السلام بين إسرائيل والإمارات: اتفاق تاريخي

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى تغريدة له منذ قليل باتفاقية السلام بين الإمارات المتحدة وإسرائيل، واصفاً الخطوة بالتاريخية. وغرد ترامب تعليقاً على الاتفاق: إنجاز ضخم اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدةواتفق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى اتصال هاتفى جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حسبما جاء من وكالة الأنباء الإماراتية"وام".