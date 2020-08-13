تراجع أسعار النفط بسبب ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات بتراجع مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 4.5 مليون برميل يوميا وفقًا لتقرير أوبكوتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر إلى 45.12 دولار للبرميل، كماهبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر إلى 42.36 دولار للبرميل.وقالت أوبك في تقريرها الشهري إنه من المتوقع هبوط الطلب على الوقود بأكثر من المتوقع، حيث ترى أن الطلب العالمي على النفط سيهبط بنحو 9.1 مليون برميل يوميًا هذا العام وهو أكثر من الانخفاض البالغ 8.95 مليون برميل يوميًا قبل شهر مضى.كما رفعت الدول الأعضاء بالمنظمة إنتاجها النفطي خلال يوليو بنحو 980 ألف برميل يوميًا.